Do centra Košíc priviezli tohtoročný vianočný stromček

Košice 18. novembra (TASR) – Od pondelka je v centre Košíc umiestnený tohtoročný vianočný stromček. Smrek obyčajný mestu darovala rodina z obce Herľany, ktorá ho plánovala vyrúbať z bezpečnostných dôvodov. Jeho vek je takmer 50 rokov a pôvodne dosahoval výšku 25 metrov. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, vyzdobený strom rozsvietia 5. decembra.



Po úprave a osadení do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici zo smreku vyčnieva nad zem 20 metrov. „Odborníci z Mestských lesov Košice, ktoré každoročne zabezpečujú vianočný strom pre Košičanov, vyberali tohto roku z troch kandidátov. Nakoniec sa však ako najkrajší a najvhodnejší ukázal byť práve smrek z Herlian,“ uvádza mesto s tým, že výber vianočného stromu sa podľa možností uskutočňuje v rámci vlastných mestských lesných porastov, ale aj na základe ponúk od súkromných osôb.



Rozhodujúcim posudzovaným parametrom bola okrem výšky, celkovej kvality a vzhľadu stromu aj jeho dostupnosť pre ťažkú techniku, ktorá bola potrebná na zabezpečenie naloženia stromu a jeho prepravy do Košíc.



„Vianočný strom pre Košičanov máme pripravený. Teraz sa už všetci tešíme na to, keď ho celý pokryje biela snehová prikrývka a náš strom bude robiť počas najkrajších sviatkov v roku radosť malým i veľkým návštevníkom centra mesta,“ uzavrel riaditeľ košických mestských lesov František Beli.