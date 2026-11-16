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Do centra Košíc priviezli vianočný stromček

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Na snímke atmosféra pred Dómom Sv. Alžbety. Foto: TASR - Roman Hanc

Výzdobu podľa mesta doplní 14.000 úsporných LED svetelných bodov.

Autor TASR
Košice 16. novembra (TASR) - Pracovníci podniku Mestské lesy Košice priviezli vianočný stromček do centra mesta v pondelok predpoludním po zhruba hodinovej jazde z Veľkej Lodiny v okrese Košice-okolie. Ako informovalo mesto Košice na sociálnej sieti, ide o 17 metrov vysokú jedľu bielu.

„Nádherný strom rástol na pozemkoch mesta Košice pri miestnej komunikácii v obci uplynulých 48 rokov,“ dodalo mesto. Počas týždňa sa začne montáž približne 2000 metrov dlhej svetelnej reťaze so žiariacim efektom. Výzdobu podľa mesta doplní 14.000 úsporných LED svetelných bodov. Jedľa biela by mala byť vysvietená v utorok 1. decembra.
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