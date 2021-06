Do centra Prešova sa po dvoch rokoch vrátilo trhovisko

Prešov 25. júna (TASR) - Mesto Prešov po dvoch rokoch v piatok otvorilo trhovisko na Weberovej ulici. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, fungovať bude každý pracovný deň od 6.00 h do 15.00 h a v sobotu od 6.00 h do 13.00 h.



"Pôvodné trhovisko v tejto lokalite fungovalo dlhé roky, pričom posledná sezóna bola ukončená v septembri 2019. Obnovené trhovisko je situované opäť v blízkosti miesta, kde boli predajné stánky aj v minulosti," uviedol Tomek.



K dispozícii je podľa neho spolu 20 stánkov, v ktorých budú predajcovia ponúkať predovšetkým ovocie a zeleninu.



"Trhovisko neodmysliteľne patrí do centra nášho mesta, o čom svedčí aj dopyt obyvateľov, ktorým predajné stánky s čerstvou zeleninou a ovocím veľmi chýbali," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.



Priestory, kde sú umiestnené stánky, si mesto Prešov prenajalo od obchodného centra do konca roka 2021 za symbolické jedno euro.



Prevádzkovateľom trhoviska budú Technické služby mesta Prešov. Návštevníci trhoviska môžu využiť bezplatné parkovanie počas pracovného týždňa na tri hodiny denne a cez víkend až na päť hodín.