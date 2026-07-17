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Do centra Rožňavy sa po vyše desaťročí vracajú komentované prehliadky
Rožňava je starým baníckym mestom, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1291.
Autor TASR
Rožňava 17. júla (TASR) - Do historického centra Rožňavy sa po vyše desaťročí vracajú komentované prehliadky so sprievodcom. Prvé bezplatné podujatia sa uskutočnia v druhej polovici júla, návštevníci sa zoznámia s históriou mesta i jeho pamiatkami. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
„Podujatie je určené pre širokú verejnosť, domácich obyvateľov, ale aj turistov. Počas približne hodinovej prechádzky mestom spoznajú zaujímavú minulosť mesta, architektonické skvosty aj príbehy. Celá prehliadka vyvrcholí výstupom na Strážnu vežu, ktorá ponúka krásne výhľady na mesto a okolie,“ priblížila Beshirová.
Prvá komentovaná prehliadka Rožňavy po vyše desaťročí sa uskutoční v stredu (22. 7.) o 17.00 h, podujatie v maďarskom jazyku bude o týždeň neskôr, teda 29. júla rovnako o 17.00 h. Zraz účastníkov bude pred Katedrálou Nanebovzatia Panny Márie.
Rožňava je starým baníckym mestom, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1291. Centrum Rožňavy pozostáva z meštianskych domov, ktoré tvoria najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patria Strážna veža, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Pomník Františky Andrássyovej, Kostol sv. Anny a kláštor františkánov, Morový stĺp, Biskupský palác či budova historickej radnice.
„Podujatie je určené pre širokú verejnosť, domácich obyvateľov, ale aj turistov. Počas približne hodinovej prechádzky mestom spoznajú zaujímavú minulosť mesta, architektonické skvosty aj príbehy. Celá prehliadka vyvrcholí výstupom na Strážnu vežu, ktorá ponúka krásne výhľady na mesto a okolie,“ priblížila Beshirová.
Prvá komentovaná prehliadka Rožňavy po vyše desaťročí sa uskutoční v stredu (22. 7.) o 17.00 h, podujatie v maďarskom jazyku bude o týždeň neskôr, teda 29. júla rovnako o 17.00 h. Zraz účastníkov bude pred Katedrálou Nanebovzatia Panny Márie.
Rožňava je starým baníckym mestom, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1291. Centrum Rožňavy pozostáva z meštianskych domov, ktoré tvoria najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patria Strážna veža, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Pomník Františky Andrássyovej, Kostol sv. Anny a kláštor františkánov, Morový stĺp, Biskupský palác či budova historickej radnice.