Do centra Spišskej Soboty sa vrátila historická merica

Poprad 23. septembra (TASR) - Historická merica obilia je od pondelka opäť súčasťou námestia v popradskej mestskej časti Spišská Sobota. Pôvodná sa žiaľ nezachovala, tamojšiemu Klubu Sobotčanov sa však podarilo v blízkosti parku nainštalovať jej repliku. Archeológ Igor Kret z Klubu Sobotčanov priblížil, že autorom novej merice z pieskovca je sochár Ondrej Hrebenár z Mlynčekov.



"Chceli sme prinavrátiť do mestskej časti trochu histórie. Merica slúžila na meranie obilia, bolo to v podstate celkom presné meranie. Bola súčasťou sobotského trhoviska, nevieme, aký mala pôvodná merica objem, pretože sa stratila a nenašli sme ju. Vieme ale, aký bol objem na základe zákona z roku 1655, kedy sa zjednocovali všetky merice. Táto nová má teda objem tzv. Budínskej merice," priblížil Kret.



Historická mierka na meranie obilia sa používala na trhovisku od stredoveku až do novoveku. Pôvodne stála v parku ako súčasť trhoviska, neskôr ju presunuli k radnici a následne späť do parku, kde v 20. storočí začala chátrať a potom zmizla. Vďaka svojmu tvaru gotického kalicha je podľa Kreta výnimočná v rámci Európy. "Stará merica mala dvierka, my sme to trochu vylepšili a dali sme tam šuplík," dodal.



Projekt sa podľa Kreta podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore od sponzorov a mesta Poprad, ktoré zároveň na tento účel poskytlo pozemok. "Opäť sa ukázalo, že Spišská Sobota je klenotom Popradu, je to najznámejšia mestská časť a ja mám radosť, že sa tu zase vrátil kus histórie. Bodaj by bolo viac takýchto nadšencov. Verím, že zase niečo nové vymyslia, pretože Klub Sobotčanov je naozaj veľmi aktívny a darí sa im vracať život do tejto mestskej časti," zhodnotil primátor Popradu Anton Danko.