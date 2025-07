Do chodníkov investuje tento rok dubnická radnica pol milióna eur

Dubnica nad Váhom 13. júla (TASR) - Dubnická radnica pokračuje v rekonštrukcii chodníkov. Ambíciou samosprávy je postupne opraviť asi 7000 štvorcových metrov chodníkov. Informovala o tom hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Valuchová.



K realizácii opráv komunikácií pre peších samospráva pristupuje systematicky na základe ich kategorizácie. Tá zohľadňuje nielen stav jednotlivých chodníkov, ale aj frekvenciu ich využívania. Prioritou je bezpečnosť chodcov, ale aj jednotný postup. V rozpočte mesto vyčlenilo na rekonštrukcie asi 500.000 eur.



„Mesto má vypracované technické listy, ktoré presne určujú napríklad aj to, aký typ dlažby sa pri rekonštrukcii má využívať. Cieľom je vizuálne zjednotiť chodníky v Dubnici nad Váhom a zabezpečiť rovnakú kvalitu každého z nich,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf.



V minulom roku mesto zrekonštruovalo asi 1600 štvorcových metrov chodníkov za 360.000 eur. Pokračovať sa bude rekonštrukciou chodníka na Bratislavskej ulici, opravou prejdú aj chodníky v okolí mestskej knižnice, na Kollárovej ulici a na sídlisku Centrum II. Nemalo by ísť o posledné rekonštrukcie, ktoré mesto v tomto roku rozbehne.



„Všetko záleží na dohode medzi poslancami a zároveň na tom, ako rýchlo budú práce napredovať. Je možné, že do portfólia zrekonštruovaných chodníkov pribudnú v tomto roku ešte ďalšie,“ uzavrel vedúci stavebného úradu Jozef Králik.