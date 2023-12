Do ciest a cyklodopravy chce Trnavský kraj vložiť 32 miliónov eur

Trnava 17. decembra (TASR) - Investície do krajskej cestnej infraštruktúry a cyklodopravy zostávajú jednou z priorít Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) aj pre rok 2024. Rozpočet počíta s objemom 32 miliónov eur, schválili to poslanci na svojej koncoročnej schôdzi. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



"Po úspešnej rekonštrukcii najdlhšieho mosta v kraji v Hlohovci sa pustíme aj do opravy cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, ktorá počas modernizácie hlohovského mosta slúžila ako obchádzková trasa. V pláne je aj modernizácia prieťahu Horných Orešian až po Smolenice, na ktorú žiadame nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Aj naďalej rátame s odstraňovaním havarijného stavu mostov," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V kapitole doprava sú zaradené aj výdavky na zabezpečenie služieb v prímestskej autobusovej doprave. Pre rok 2024 sú rozpočtované vo výške takmer 27,4 milióna eur.



TTSK bude pokračovať aj v systematickom rozvoji cestovného ruchu, s čím súvisí aj rozvoj Letiska Piešťany. V roku 2023 sa podarilo zrealizovať pravidelné letecké spojenie Piešťan a izraelského Tel Avivu na podporu incomingového turizmu. V závislosti od bezpečnostnej situácie na Blízkom východe plánuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov pokračovať v tejto spolupráci s izraelským partnerom aj budúci rok.