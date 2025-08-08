< sekcia Regióny
Do čistenia Ipľa sa zapojilo 450 dobrovoľníkov na brehu i na člnoch
Do organizácie piateho ročníka podujatia sa okrem dobrovoľníkov zo Slovenska i z Maďarska zapojili i samosprávy v povodí Ipľa, civilné a športové organizácie.
Autor TASR
Šahy 8. augusta (TASR) - Vyše 450 dobrovoľníkov sa zapojilo do veľkého čistenia rieky Ipeľ v šahanskom regióne. Breh rieky čistí 200 dobrovoľníkov, ďalších 250 ľudí čistí rieku z člnov. K dispozícii majú 128 člnov. Trojdňové podujatie potrvá do soboty (9. 8.), informovala radnica.
Do organizácie piateho ročníka podujatia sa okrem dobrovoľníkov zo Slovenska i z Maďarska zapojili i samosprávy v povodí Ipľa, civilné a športové organizácie. Ekologické podujatie patrí svojím rozsahom k najväčším aktivitám v rámci cezhraničnej spolupráce v celom regióne.
Cieľom podujatia je očistenie rieky a brehov od odpadu, zlepšenie ekologického povedomia čo najširšej verejnosti, propagácia vodného turizmu, zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov a spolupráce.
