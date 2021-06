Do čistenia Prešova sa zatiaľ zapojilo takmer 1000 dobrovoľníkov

Prešov 3. júna (TASR) - Za prvých päť dní festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto sa podarilo skrášliť 14 lokalít v Prešove. Zapojilo sa doň takmer 1000 dobrovoľníkov. Obyvatelia, ktorým záleží na čistote svojho okolia, sa však môžu prihlasovať aj naďalej. Dobrovoľnícke aktivity potrvajú do 5. júna. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Táto aktivita je dôkazom toho, že Prešovčania sa vedia spojiť a nadchnúť pre dobrú vec. Aby sme sa vyhli združovaniu väčšieho množstva ľudí, vyzvali sme dobrovoľníkov, aby si sami vybrali lokality, ktoré chcú skrášliť, čo sa nám ukazuje ako dobrá myšlienka. Postupne sa totiž zapájajú skupinky zo všetkých mestských častí. Zároveň chcem vyzvať aj ostatných Prešovčanov, ktorí sa doteraz nezapojili, aby neváhali a prihlásili sa. Potrebné pracovné pomôcky zabezpečí mesto, stačí sa iba odhodlať," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Podujatie sa prvý raz konalo v roku 2017 a minulý rok z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 malo pauzu. Najsilnejší ročník bol v roku 2018, kedy sa doň zapojilo až 3300 dobrovoľníkov.



"Tento rok sa zatiaľ prihlásilo takmer 1000 dobrovoľníkov, no veríme, že tento počet nebude konečný,“ uviedol Tomek.



Organizačné pokyny, ako aj potrebné kontakty nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.presov.sk.



Aj prostredníctvom festivalu Milujem svoje mesto chce mesto podľa Tomeka motivovať Prešovčanov k väčšej uvedomelosti počas celého roka.



"V uplynulom období totiž evidujeme zvýšený počet čiernych skládok v katastrálnom území mesta. Nadrozmerný odpad však rozhodne nepatrí do prírody. Na tento účel máme v Prešove dva zberné dvory na Bajkalskej a na Jesennej ulici. Rovnako však chceme apelovať aj na občanov, ktorí sú svedkami znečisťovania prírody, aby neváhali páchateľov nahlásiť mestskej polícii. Platí to aj v prípade, že viete o niekom, kto využíva kontajnery na sídliskách určené na komunálny odpad na vyhadzovanie stavebného odpadu. Spoločne môžeme vytvoriť čistejšie mesto," dodal Tomek.



Organizátormi podujatia, ktoré oficiálne odštartovalo 29. mája, sú mesto Prešov a platforma Kresťania v Prešove.