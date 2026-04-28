Do čistenia rieky Hornád sa zapojilo rekordné množstvo účastníkov
Autor TASR
Spišská Nová Ves 28. apríla (TASR) - Počas uplynulého víkendu vyvrcholilo v Slovenskom raji jarné Čistenie rieky Hornád. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj informovala, že tento rok sa do dvoch hromadných akcií zapojil rekordný počet účastníkov. Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil pre TASR potvrdil, že najviac bolo plastu a textilu, vo vode sa však objavili napríklad aj pneumatiky.
„V sobotu (25. 4.) vyvrcholilo podujatie Čistenie rieky Hornád, ktoré prebiehalo od 4. apríla pod hlavičkou Správy NP Slovenský raj, s podporou projektu Turisti a príroda spolu v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Súbežne prebehlo v tento deň aj podujatie Deň vody, ktoré iniciovali vodáci z viacerých slovenských vodáckych oddielov,“ uviedli ochranári.
Vyzdvihli, že obe podujatia tento rok aj vďaka priaznivému počasiu zaznamenali mimoriadnu účasť. Čistenia sa spolu zúčastnilo 346 dobrovoľníkov, čo je najviac zo všetkých ročníkov, a tiež 45 vodákov. Spoločnými silami sa im Hornád podarilo odbremeniť od odpadu v objeme rekordných 726 vriec, čistili rieku z člnov na hladine, ale aj pešo z jej brehov. „Účastníci zbierali odpad veľmi poctivo, žiadne z vriec neostalo poloprázdne,“ zdôraznila Správa NP.
Peter Manko z Prešovskej univerzity na úvod čistenia odprezentoval štúdiu zameranú na výskum čistoty rieky Hornád. Na stanovišti na Hrdle Hornádu odobral vzorku vody z toku Veľká Biela voda, v ktorej spolu s účastníkmi pozoroval druhové a početné zastúpenie bezstavovcov. „Práve na základe výskytu konkrétnych druhov bezstavovcov a ich počtu sa dá podľa štandardnej tabuľky pre biotický index vyhodnotiť kvalita a čistota vody,“ vysvetlila Správa NP. Prieskum zopakoval aj v Hornáde na Letanovskom mlyne, kde sa potvrdilo iné druhové zloženie bezstavovcov a svedčí o väčšom znečistení vody v porovnaní s Veľkou Bielou vodou. Manko zdôraznil, že ak sa návštevníci národného parku stanú svedkami znečisťovania rieky, je potrebné situáciu bezodkladne nahlásiť Správe NP.
Dobrovoľníckej akcie sa zúčastnilo viacero subjektov, ako napríklad 200 ton z lesa von, Správca zálohového systému, viaceré samosprávy, turistické kluby či firmy, ale aj rybári a vodácke oddiely zo Smižian, Košíc, Popradu, Čadce i Moldavy nad Bodvou. „Teším ma, že záujme o čistotu v národnom parku rastie. Okrem miestnych ľudí sa do akcie zapojili aj skupiny z rôznych kútov Slovenska. Treba však povedať, že kým turistické chodníky sú stále čistejšie a turisti sú zodpovednejší, tak rieky sú na tom stále zle. Dôvodom je, že ten odpad sa k nám stále naplavuje z okolitých obcí nad národným parkom,“ uzavrel Dražil.
