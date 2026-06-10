< sekcia Regióny
Do čitateľskej súťaže sa zapojilo vyše 2500 detí z Trnavského kraja
Na podujatí vystúpil aj spisovateľ a hudobník Braňo Jobus, ktorý taktiež ocenil záujem detí o knihy a čítanie.
Autor TASR
Trnava 10. júna (TASR) - Do 14. ročníka čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa zapojilo 2528 detí a študentov z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Víťazov ocenili v utorok (9. 6.) na slávnostnom podujatí v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča vysoký počet príspevkov potvrdzuje pretrvávajúci záujem mladých ľudí o čítanie. Do súťaže sa zapojili deti od materských škôl (MŠ) až po stredoškolákov. Na podujatí vystúpil aj spisovateľ a hudobník Braňo Jobus, ktorý taktiež ocenil záujem detí o knihy a čítanie.
Medzi MŠ získali ocenenie Rebeka Krileková z MŠ Leopoldov, Olívia Pucheľová zo Základnej školy s MŠ Maxima Gorkého v Trnave a Dávid Vargha Ferenci z MŠ na Rybnom trhu v Dunajskej Strede. V kategórii základných škôl (ZŠ) uspeli Kristian Crothers zo ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede, Andrea Sidorová zo ZŠ s MŠ Spartakovská v Trnave a Lucia Polakovičová zo ZŠ Leopoldov.
Najaktívnejšou školou sa stala Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Trnave. Jej študenti Filip Toman, Simona Petrášová a Karolína Pisklová obsadili prvé tri miesta v kategórii stredných škôl.
Ocenenie získali aj takzvaní Knižní anjeli - pedagógovia a motivátori podporujúci čítanie. Za tento rok nimi boli Andrea Hlôšková z MŠ Trakovice, Denisa Crothers z Dunajskej Stredy a Radoslava Šarvaicová zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave.
Projekt Vráťme knihy do škôl organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so samosprávnymi krajmi združenými v SK8. Jeho cieľom je podporovať čitateľskú gramotnosť, fantáziu a kritické myslenie detí a mládeže.
Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča vysoký počet príspevkov potvrdzuje pretrvávajúci záujem mladých ľudí o čítanie. Do súťaže sa zapojili deti od materských škôl (MŠ) až po stredoškolákov. Na podujatí vystúpil aj spisovateľ a hudobník Braňo Jobus, ktorý taktiež ocenil záujem detí o knihy a čítanie.
Medzi MŠ získali ocenenie Rebeka Krileková z MŠ Leopoldov, Olívia Pucheľová zo Základnej školy s MŠ Maxima Gorkého v Trnave a Dávid Vargha Ferenci z MŠ na Rybnom trhu v Dunajskej Strede. V kategórii základných škôl (ZŠ) uspeli Kristian Crothers zo ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede, Andrea Sidorová zo ZŠ s MŠ Spartakovská v Trnave a Lucia Polakovičová zo ZŠ Leopoldov.
Najaktívnejšou školou sa stala Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Trnave. Jej študenti Filip Toman, Simona Petrášová a Karolína Pisklová obsadili prvé tri miesta v kategórii stredných škôl.
Ocenenie získali aj takzvaní Knižní anjeli - pedagógovia a motivátori podporujúci čítanie. Za tento rok nimi boli Andrea Hlôšková z MŠ Trakovice, Denisa Crothers z Dunajskej Stredy a Radoslava Šarvaicová zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave.
Projekt Vráťme knihy do škôl organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so samosprávnymi krajmi združenými v SK8. Jeho cieľom je podporovať čitateľskú gramotnosť, fantáziu a kritické myslenie detí a mládeže.