Do cyklistickej kampane Prešovského kraja sa zapojilo okolo 150 ľudí

Prešov 29. novembra (TASR) - Do druhého ročníka cyklistickej kampane Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s názvom Do školy a do práce na bicykli sa zapojilo približne 150 cyklistov. Prebiehala počas septembra a účastníci využívali pri presune do škôl či zamestnania bicykel. Tí, ktorí najazdili najviac kilometrov, získali ceny. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



PSK v rámci kampane vyhodnocoval tri kategórie jazdcov. "V mužskej ocenil siedmich najaktívnejších cyklistov, kde cenu získal jazdec, ktorý najazdil celkovo 918 kilometrov. Rovnako sedem cien sa odovzdávalo v ženskej kategórii, pričom najaktívnejšia jazdkyňa prešla až 1410 kilometrov. V kategórii študentov sa súťažilo o päť cien, vyhral ju napokon študent, ktorý si na svoje konto počas trvania kampane pripísal 702 prejdených kilometrov," uviedla Jeleňová.



Hlavnou podmienkou súťaženia bolo v septembri jazdiť do a zo školy alebo práce na bicykli a každú jazdu si zaznamenávať do konta vytvoreného na stránke www.cyklo.psk.sk.



Kraj chce cyklistickou kampaňou podľa Jeleňovej upriamiť pozornosť na vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické a udržateľné druhy dopravy a tiež na propagáciu a podporu cyklodopravy a cykloturizmu v kraji.