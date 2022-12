Do Demänovskej Doliny budú od soboty jazdiť bezplatné skibusy

Liptovský Mikuláš 16. decembra (TASR) – Do Demänovskej Doliny budú od tohto víkendu jazdiť bezplatné skibusy. Parkovanie na záchytnom parkovisku je pre lyžiarov zadarmo. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Bezplatné linky pôjdu do lyžiarskeho strediska v doline z Liptovského Mikuláša aj Liptovského Jána. "Prevádzku skibusov sme plánovali spustiť od 26. decembra, ale začíname skôr, a to už tento víkend," povedal predseda predstavenstva liptovskej OOCR Ján Blcháč.



Počas dvoch víkendov 17. a 18. decembra aj 24. a 25. decembra budú skibusy jazdiť ako v hlavnej sezóne. Počas pracovného týždňa od 19. do 23. decembra budú jazdiť kyvadlovo zo záchytného parkoviska v 15-minútových intervaloch.



OOCR koordinuje projekt dopravy s lyžiarskym strediskom v Demänovskej Doline aj obcou. Grafikon nájdu lyžiari na webe organizácie aj v aplikácii Liptov – Nízke Tatry. Zároveň od 26. decembra začne jazdiť aj skibus Ružomberok – Malinô Brdo.