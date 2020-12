Do Demänovskej doliny by po novom mohli jazdiť elektrobusy

Demänovská Dolina 24. decembra (TASR) – V Demänovskej Doline pripravujú ekologickú formu verejnej dopravy. Okrem vlastných zdrojov chce samospráva na projekt využiť prostriedky z Európskej únie. Zámerom je, aby v doline európskeho významu jazdili elektrobusy. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Naším cieľom je zaviesť moderný a ekologický spôsob verejnej osobnej dopravy zodpovedajúcej európskym štandardom prepravy v horských strediskách. Ako riešenie vidíme zavedenie elektrobusov. Nejde však o jednoduchú vec, preto sme rozbehli prvú etapu, ktorou je vypracovanie dopravnej štúdie. Tá komplexne opíše stav, východiská, možnosti aj náš cieľ," uviedla starostka obce Ľubomíra Klepáčová.



V pláne je aj rozšírenie parkovacích kapacít pred vstupom do doliny na záchytnom parkovisku. "Cesta tiež nie je v ideálnom stave, musíme ju v spolupráci s jej vlastníkom, Žilinským samosprávnym krajom, rekonštruovať," dodala starostka.



Demänovskú Dolinu a tamojšie lyžiarske stredisko Jasná v čase najlepšej zimnej sezóny denne navštívi takmer 10.000 lyžiarov. Ubytovacie kapacity v doline dosahujú zhruba 4300 lôžok, druhá časť lyžiarov preto prichádza zo zvyšnej časti Liptova. Počas zimnej sezóny tak dochádza k dopravným zápcham a kolapsom.



"Ekologickú dopravu, ktorá by premávala v zimných mesiacoch v Jasnej, budeme po zvyšok roka využívať na prepravu za atrakciami po regióne. Týmto sa nám podarí efektívne využiť veľkú investíciu do elektrobusov," vysvetlila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.