Do Detskej fakultnej nemocnice Košice sa opäť vrátili zdravotní klauni

Košice 19. apríla (TASR) – Zdravotní klauni sa takmer po štvormesačnej prestávke opäť vrátili do Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice. V pondelok ráno vítali zamestnancov. Za hospitalizovanými deťmi budú chodiť na jednotlivé oddelenia a objavia sa aj v čakárňach ambulancií. TASR o tom informovala hovorkyňa DFN Jana Holubčíková s tým, že ich návštevy boli prerušené pre vážnu epidemiologickú situáciu.Do DFN sa vrátil tím ôsmich profesionálnych zdravotných klaunov. Sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 a svoje červené nosy majú nasadené na respirátore, hospitalizované deti budú rozveseľovať rôznymi rekvizitami vrátane hudobných nástrojov.V deň svojho návratu vítali pri vstupe do budovy nemocnice zamestnancov prichádzajúcich do práce.povedala zdravotná klaunka a koordinátorka východoslovenského tímu Zuzana Gibarti.Zdravotný klaun Michal Kucer, ktorý vystupuje ako doktor Vasiľ Motor, považuje návrat do nemocnice za veľkú výzvu.uviedol.