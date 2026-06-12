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Do DFN v Košiciach priviezli nový prístroj magnetickej rezonancie

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Na snímke pracovisko magnetickej rezonancie. Foto: TASR - Jakub Kotian

Má byť súčasťou pripravovaného moderného pracoviska.

Autor TASR
Košice 12. júna (TASR) - Do Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach dorazil tento týždeň nový prístroj magnetickej rezonancie (MR). Má byť súčasťou pripravovaného moderného pracoviska. Informovala o tom DFN na sociálnej sieti.

„Doručením prístroja sa celý projekt posúva do ďalšej etapy. V najbližšom období budú prebiehať technické a inštalačné práce potrebné na vybudovanie nového pracoviska a jeho následné uvedenie do prevádzky,“ uvádza nemocnica.

Prepravu prístroja označila za logisticky náročnú operáciu. Počas nej boli dočasne uzatvorené parkoviská v areáli DFN a obmedzená doprava v jej okolí. Presun podľa nemocnice prebehol bezpečne a bez komplikácií.

DFN od začiatku tohto roka realizovala v suteréne nemocnice stavebné úpravy potrebné na inštaláciu nového MR zariadenia. Nemocnica v marci uviedla, že moderné diagnostické pracovisko by chceli spustiť v júli. Kúpa MR prístroja bola financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Išlo o investíciu vo výške viac ako päť miliónov eur.
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