Do diskusie o EÚ sa zapojili slovenskí aj zahraniční študenti

Martin 26. novembra (TASR) – O Európskej únii (EÚ) diskutovali v utorok so študentmi Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine v rámci iniciatívy #MYSMEEU štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR František Ružička, poradkyňa spolkovej kancelárky Rakúska pre európske záležitosti Verena Seiser a poradca predsedu vlády Chorvátska pre zahraničnú politiku Vladimir Drobnjak.



Hlavný prínos vidí Ružička v kontakte a komunikácii s mladou generáciou. "Diskutujeme s nimi o tom, čo znamená pre Slovensko EÚ. Aké sú jej výzvy, prínosy, aké sú možno jej nedostatky. Vieme si v týchto debatách vypočuť aj názory mladých ľudí, čo by chceli vidieť ako priority, na ktoré by sme sa mali zamerať. Pozývame aj hostí zo zahraničia, aby mladí ľudia dostávali informácie z rozličných pohľadov," povedal štátny tajomník.



Diskutovali aj zahraniční študenti, ktorých je v Martine vyše 600, najmä zo škandinávskych krajín. "Hlavné otázky smerovali k brexitu a k tomu, akú úlohu môžu zohrávať malé a stredné štáty pri formovaní európskych politík. Aká je spolupráca, konkrétne zameraná aj na Rakúsko, Chorvátsko a Slovensko na pôde EÚ. Kde sa zhodujeme, kde máme rôzne názory," podotkol Ružička.



"Mladí ľudia, hlavne vysokoškoláci, sa zaujímajú o EÚ z pohľadu možnosti štúdia, možnosti zamestnania sa po štúdiu. A takisto z pohľadu toho, akú má víziu, ako bude existovať EÚ o päť, desať rokov. Mnohé otázky boli zamerané aj na globálnejšie témy, ako je ochrana životného prostredia a migrácia," dodal štátny tajomník.



Národný konvent v Martine bol v poradí jedenástym podujatím v rámci iniciatívy rezortu diplomacie #MYSMEEU. Cieľom projektu je podporovať širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach, týkajúcich sa EÚ, s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej. Po paneli za účasti zahraničných partnerov diskutovali s poslucháčmi fakulty aj mladí diplomati MZVaEZ.