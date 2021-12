Do dištančného vzdelávania na Luníku IX sa zapája menej žiakov

Košice 3. decembra (TASR) – Do dištančného vzdelávania na základnej škole (ZŠ) na košickom Luníku IX sa zapája menej žiakov ako predtým. Pre TASR to povedala riaditeľka ZŠ Ľ. Podjavorinskej Iveta Rošková s tým, že záujem o pracovné listy má približne polovica žiakov.Dištančné vzdelávanie na tejto škole na základe nariadenia regionálnych hygienikov realizujú druhý týždeň.povedala.Podľa nej je komplikované zabezpečiť dištančnú výučbu na tomto sídlisku. Učitelia so žiakmi komunikujú vo veľkej miere telefonicky. Pracovné listy si majú vyzdvihovať v stredy.spresnila Rošková.Učitelia niektorých tiež urgujú, aby vypracované zadania odovzdávali.vysvetlila s tým, že v rámci dochádzky to evidujú ako neospravedlnenú absenciu.Dodala, že počas dvoch týždňov je záujem o pracovné listy dosť slabý.doplnila.Podľa riaditeľky tiež trvá dlhší čas, kým sa k rodičom a žiakom dostane informácia, že ide o povinné úlohy. Opakovane sa na to pýtajú. Evidujú aj prípady, keď sa to prišli opýtať žiaci pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19.skonštatovala.