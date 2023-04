Deň Zeme v Lučenci: Zapoja sa stredné, základné i materské školy

Lučenec 17. apríla (TASR) – Mesto Lučenec v spolupráci s ďalšími partnermi organizujú vo štvrtok (20. 4.) pri príležitosti Dňa Zeme viacero aktivít zameraných na oblasť životného prostredia. Zapoja sa do nich žiaci stredných, základných i materských škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Starší žiaci miestnych základných škôl sa zapoja do aktivít v mestskom ovocnom sade, kde pre nich bude pripravených niekoľko stanovíšť. Odborní pracovníci či seniori majú pre nich pripravené prednášky zamerané na environmentálnu výchovu, sadenie bylín či včelárstvo. Žiaci nižších ročníkov sa zas budú venovať údržbe ovocných rastlín či kríkov v záhonoch v areáloch základných škôl.



Na najmenšie deti v materských školách čakajú vzdelávacie aktivity zamerané na životné prostredie. Študenti stredných škôl sa zas zapoja do čistenia prírody a budú zbierať odpad vo viacerých lokalitách. Aktivity pre školy mesto organizuje v spolupráci s ochranármi, lesníkmi či miestnym domovom sociálnych služieb.



V rámci aktivít spojených s Dňom Zeme bude obyvateľom Lučenca v stredu (19. 4.) na Ulici športová k dispozícii aj kompost z miestnej kompostárne. Samospráva ho verejnosti odporúča využiť napríklad na úpravu svojich predzáhradiek pri bytových domoch.