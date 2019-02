Finančný náklad projektu predstavuje približne 68.550 eur. Z toho mesto financuje päť percent, čo je 3426,80 eura.

Hanušovce nad Topľou 15. februára (TASR) – Do domácností v Hanušovciach nad Topľou pribudne 520 kompostérov. Distribuovať ich budú do rodinných domov. Zvýšiť sa tak má miera separácie odpadu v meste. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou Slavomír Karabinoš.



Projekt, v ktorom bola samospráva úspešná, ráta s nádobami o objeme 1050 litrov. Vysúťaženou firmou je v tomto prípade plešivecká spoločnosť Eurokomp group, s.r.o. Finančný náklad projektu predstavuje približne 68.550 eur. "Z toho mesto financuje päť percent, čo je 3426,80 eura," vyčíslil Karabinoš s tým, že ukončiť by ho mali v apríli tohto roka.



Spomenul, že mesto plánuje riešiť aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v bytoch. "Momentálne analyzujeme viacero možností," ozrejmil. Za najväčší problém v Hanušovciach nad Topľou považuje prednosta absenciu zberného dvora priamo v meste a nedisciplinovať obyvateľov pri separácii odpadu.