Do domu pri Partizánskom narazil traktor, dymilo sa z neho

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Traktor s vlečkou narazil do rodinného domu a následne sa prevrátil.

Autor TASR
Veľké Uherce 7. augusta (TASR) - Časť neobývaného rodinného domu zdemoloval v utorok (5. 8.) traktor v obci Veľké Uherce v okrese Partizánske. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

Traktor s vlečkou narazil do rodinného domu a následne sa prevrátil. V dôsledku nárazu bol poškodený predný obvodový múr neobývaného rodinného domu. Vodič utrpel menšie zranenia, z prevráteného traktora sa dymilo.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho zabezpečili miesto udalosti a vodičovi poskytli predlekársku pomoc. Súčasne ochladzovali motor traktora, ktorý priebežne monitorovali termovíznou kamerou. Následne prostredníctvom sorpčných rohoží zachytili unikajúce prevádzkové kvapaliny.

