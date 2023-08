Do domu v Michalovciach sa v noci vlámal muž, ukrýval sa v pivnici

Michalovce 11. augusta (TASR) - Vo väzbe skončil 34-ročný muž z okresu Kežmarok, ktorý sa v noci z pondelka (7. 8.) na utorok (8. 8.) vlámal do jedného z michalovských rodinných domov. Políciu zalarmovala suseda, ktorá ho zbadala. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že bol už niekoľkokrát súdne trestaný.



"Po príchode na miesto bolo zistené, že je rozbitá sklenená výplň okna na garáži. Majiteľka o tom, že sa v jej dome nachádza cudzia osoba, nevedela, oznámili jej to až zakročujúci policajti, ktorí ju odviedli bez ujmy na zdraví do bezpečia," uviedla s tým, že neznámy muž sa medzitým ukryl v pivničných priestoroch domu.



Na výzvy policajtov, aby opustil interiér domu a vyšiel von s rukami nad hlavou, nereagoval. Policajti napokon vošli do domu a našli ho ukrytého v suteréne. "Ani tam na výzvy policajtov na opustenie priestoru nereagoval, a tak ho policajti na mieste spacifikovali a z domu vyviedli," doplnila.



Muža obvinili z prečinu porušovania domovej slobody, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby, ktorý sudca akceptoval. "Muž sa už v súčasnej dobe nachádza vo väzbe," ubezpečila Ivanová.