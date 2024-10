Do duálneho vzdelávania je v Žilinskom kraji zapojených 30 škôl

Žilina 23. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) patrí na Slovensku k lídrom v počte žiakov a aktívnych zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Ako na stredajšej odbornej konferencii venovanej desaťročnici duálneho vzdelávania v ŽSK informovala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Miroslava Abrmanová, v tomto školskom roku je do systému duálneho vzdelávania zapojených spolu 30 škôl na území kraja.



V systéme duálneho vzdelávania evidujú 1351 žiakov, pričom stredné školy spolupracujú s dvoma stovkami zamestnávateľov. K zamestnávateľom, ktorí vzdelávajú v tomto systéme najviac žiakov, patria Schaeffler Kysuce, Kia Slovakia a ŽOS Vrútky. "Systém duálneho vzdelávania poskytuje zamestnávateľom možnosť pripraviť si kvalifikovaný a angažovaný personál bez potreby ďalšieho doškoľovania a adaptácie po ukončení štúdia žiaka, a to pod vedením inštruktorov z radov svojich vlastných odborných zamestnancov," uviedla Abrmanová.



Doplnila, že absolventi duálneho vzdelávania majú zrelšie komunikačné schopnosti, reálnejšiu predstavu o fungovaní pracovného sveta, lepšie narábajú s peniazmi a chápu ich hodnotu. "Konkrétne skúsenosti zamestnávateľov potvrdzujú výrazne vyšší podiel zamestnaných absolventov duálneho vzdelávania na počte ekonomicky aktívnych absolventov v porovnaní so zamestnanosťou absolventov klasického školského systému," podotkla Abrmanová.



Súčasťou konferencie bolo aj podpísanie memoranda o spolupráci ŽSK a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Jeho obsahom je podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej spolupráca pri zriadení a fungovaní Talentcentra. "Plánujeme ho otvoriť v budúcom roku v priestoroch Jazykovej školy v Žiline. Hlavným cieľom Talentcentra je pomôcť končiacim žiakom základných škôl z celého Žilinského kraja zorientovať sa originálnym a interaktívnym spôsobom na trhu práce, informovať ich o perspektívnych povolaniach a trendoch trhu práce," vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.