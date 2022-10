Do duálneho vzdelávania pribudol hotel v Tatranskej Lomnici

Prešov 7. októbra (TASR) – Do systému duálneho vzdelávania bude zapojený aj Hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici. Memorandum o vzájomnej spolupráci podpísali v piatok Prešovský samosprávny kraj (PSK) a zamestnávateľ Mores Resort.



Cieľom je pozdvihnúť región Vysokých Tatier v oblasti vzdelávania absolventov Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelovej v Hornom Smokovci a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v gastronómii i cestovnom ruchu. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Záleží nám na tom, aby naši absolventi zostávali v regióne a uplatnili sa na trhu práce okamžite po skončení školy. Duálne vzdelávanie vie na to pripraviť vhodnú pôdu, preto využívame každú príležitosť zapojiť našich študentov do praxe. Naša škola má v tomto školskom roku z celkového počtu 301 žiakov až 186 v systéme duálneho vzdelávania a prvých dualistov máme aj priamo v Hoteli Lomnica. Plánom je, aby tu naberalo skúsenosti každoročne 15 až 20 študentov," povedal riaditeľ SOŠ hotelová Horný Smokovec Pavol Hudáček.



Motívom dohody je prepojiť teoretické vedomosti s praxou u zamestnávateľa v oblasti žiadaných profesií, akými sú kuchári, čašníci či cukrári. Zo strany hotela je benefitom ponuka v podobe štipendií, odmeňovania a ubytovania dualistov či spolupodieľania sa na organizácii konferencií so zameraním na aktuálne problémy rozvoja cestovného ruchu.



"Chceme vychovávať budúcu generáciu fundovaných odborníkov, rozvíjať ich potenciál v gastronómii, podporovať prirodzené talenty a pomáhať aj touto formou cestovnému ruchu," uviedla predsedníčka predstavenstva Mores Resort Zuzana Semanová.



Predseda PSK Milan Majerský ocenil poskytnutie nadštandardného technologického vybavenia študentom na odborný výcvik pod vedením personálu so zahraničnými skúsenosťami. "To všetko prispeje k tomu, aby si svoje zručnosti mohli zlepšovať za čo najlepších podmienok, priamo v praxi, navyše s perspektívou získania skúseností a napokon i atraktívnej pracovnej pozície," konštatoval.



PSK má v systéme, ktorý prepája školu s praxou a pomáha so získavaním praktických zručností, zapojených už viac ako 1300 žiakov a 400 certifikovaných prevádzok.