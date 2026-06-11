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Do Dunaja vypustili 5000 jeseterov
Jeseter malý je ohrozený druh, posledný z piatich dunajských druhov jeseterov, ktorý v Dunaji prežil.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Do Dunaja vypustili v stredu (10. 6.) 5000 jeseterov malých. Priviezli ich z liahne z českých Pohořelíc a vypustili ich na dvoch miestach, a to pod Čunovom a pod Sapom. Tam budú pozorovať ich migračné správanie, keďže stupeň Čunovo aj stupeň Gabčíkovo predstavujú pre ryby migračné bariéry. Na sociálnej sieti o tom informovalo BROZ - občianske združenie.
Jesetere vypúšťali partneri projektu Life Living Rivers, ichtyológovia z Juhočeskej Univerzity z Českých Budějovíc za účasti pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu. „Tieto maličké jesetery malé sú potomkovia dunajských rodičov. Dnes sa vrátili do svojho domovského vodného toku, aby posilnili dunajskú populáciu tohto ohrozeného živočícha,“ uviedol BROZ.
Pripomína, že jeseter malý je ohrozený druh, posledný z piatich dunajských druhov jeseterov, ktorý v Dunaji prežil. Tieto jesetere nepotrebujú podľa ochranárov migrovať do mora, a preto pre nich bariéry, ako sú vodné diela nepredstavujú životne dôležité prekážky.
BROZ sa bude zároveň v projekte spolu s ďalšími desiatimi organizáciami venovať revitalizácii a zlepšeniu vodného režimu na 344 kilometrov slovenských riek.
Jesetere vypúšťali partneri projektu Life Living Rivers, ichtyológovia z Juhočeskej Univerzity z Českých Budějovíc za účasti pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu. „Tieto maličké jesetery malé sú potomkovia dunajských rodičov. Dnes sa vrátili do svojho domovského vodného toku, aby posilnili dunajskú populáciu tohto ohrozeného živočícha,“ uviedol BROZ.
Pripomína, že jeseter malý je ohrozený druh, posledný z piatich dunajských druhov jeseterov, ktorý v Dunaji prežil. Tieto jesetere nepotrebujú podľa ochranárov migrovať do mora, a preto pre nich bariéry, ako sú vodné diela nepredstavujú životne dôležité prekážky.
BROZ sa bude zároveň v projekte spolu s ďalšími desiatimi organizáciami venovať revitalizácii a zlepšeniu vodného režimu na 344 kilometrov slovenských riek.