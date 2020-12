Do dvoch trnavských škôl po víkendovom testovaní nastúpili žiaci

Trnava 7. decembra (TASR) – Základná škola (ZŠ) na Námestí Slovenského učeného tovarišstva (SUT) a Anglicko/slovenská bilingválna škola BESST sú dve školy v Trnave, ktoré po víkendovom testovaní otvorili svoje brány pre starších žiakov a obnovili prezenčné vyučovanie.



V pondelok podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ SUT Žofie Halásovej prišlo do školy 237 z 370 žiakov druhého stupňa. Nástup bol podľa riaditeľkinho vyjadrenia pokojný, žiaci sa pri vchode preukazovali negatívnym výsledkom testu. "Máme tri vchody do školy, bol preto plynulý," uviedla pre TASR. V súčasnosti riešia, ako skombinovať dištančné a prezenčné vyučovanie, kľúč našli v spojení tried v ročníku a uvoľnení jedného vyučujúceho pre výučbu tých, ktorí zostali doma. Riaditeľka uviedla, že bez podpory zriaďovateľa – mesta Trnava by škola testovanie sama fyzicky ani finančne nezvládla. Nasledujúce dni budú podľa nej náročné. Priznala, že nie všetci pedagógovia boli s rozhodnutím stotožnení, ale "niekto musí začať, musí byť niekto prvý".







Na Anglicko/slovenskej bilingválnej škole BESST sa počas víkendu otestovala zhruba polovica z 269 žiakov druhého stupňa a gymnázia, gymnazisti mali pritom záujem o niečo nižší. Podľa manažéra Juraja Tichého škola ponechala testovacie miesto otvorené aj pre ďalšie obdobie, už v pondelok ráno sa otestovalo ďalších 40 záujemcov. Škola spustila prezenčné i online vyučovanie.