Do elektroodpadu sa najčastejšie vyhadzujú varné kanvice a mixéry

Trnava 24. októbra (TASR) - Do špecializovaného kontajnera na elektroodpad v Trnave spotrebitelia vyhadzujú najčastejšie varné kanvice, mixéry a kuchynské spotrebiče. Analýza ukázala, že desať percent elektroodpadu tvorili prenosné baterky. TASR o tom informoval Jozef Neupauer zo spoločnosti Asekol, ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory.



Ako doplnil, červeno-biele kontajnery v Trnave a okolí predstavujú náhodný výber z mestskej aglomerácie, kde môžu obyvatelia vhadzovať malé elektrozariadenia a IT a telekomunikačné zariadenia. Účelom analýzy elektroodpadu je zistiť zastúpenie kategórií, aj jednotlivých typov elektrozariadení a vyhodnotiť potenciálne úspory.



"Po prvom triedení 145-kilový kontajner potvrdil, že najčastejšie sa v ňom nachádzajú malé elektrozariadenia. Ide až o 60 percent, nasleduje viac ako 20 percent IT zariadení a periférií a až desať percent tvoria prenosné baterky. Pre zaujímavosť, takýto bežný červeno-biely kontajner vydal až 2,5 kilogramu mobilov. Takmer šesť percent tvoril odpad, ktorá do kontajnera nepatrí, ako sú žiarivky, tonery, videokazety a obaly," uviedol Neupauer.



Medzi malými elektrozariadeniami dominovali varné kanvice a mixéry. "Pozitívne prekvapil vysoký podiel malých batérií, ktoré si pri nesprávnom nakladaní veľmi nebezpečnou environmentálnou záťažou," doplnil riaditeľ spoločnosti Ronald Blaho.



Na základe percentuálneho zastúpenia elektroodpadu spracuje spoločnosť analýzu, ktorá vyčísli environmentálne úspory vody, energie, ropy a oxidu uhličitého.