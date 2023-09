Do Európskeho týždňa športu v B.Bystrici sa zapoja žiaci ZŠ i škôlkari

Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici v sobotu štartuje séria aktivít organizovaných v rámci Európskeho týždňa športu. Deviaty ročník európskej kampane v meste pod Urpínom opäť spojí viaceré inštitúcie a športové kluby, súčasťou podujatí budú aj žiaci základných škôl (ZŠ) či škôlkari z materských škôl (MŠ). TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Európsky týždeň športu sa v Banskej Bystrici začína 27. ročníkom šachového turnaja a Veľkou cenou mládeže i jednotlivcov. V sobotu a nedeľu (24. 9.) budú mladí šachisti v priestoroch strednej odbornej školy informačných technológií súťažiť o Pohár primátora mesta Banská Bystrica a Pohár predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. V nedeľu sa zas na Námestí SNP uskutoční prehliadka športových vozidiel i prezentácia kórejských bojových umení zameraných na sebaobranu.



Do európskej kampane zameranej na podporu športu a fyzickej aktivity budú v meste pod Urpínom počas nasledujúceho týždňa zapojení i žiaci a škôlkari. Viaceré MŠ pripravili športové hry či súťaže v behu, futbale či vybíjanej. V zapojených ZŠ sa uskutočnia športové aktivity a turnaje počas hodín telesnej výchovy a v školských kluboch detí.



Európsky týždeň športu v Banskej Bystrici potrvá do 30. septembra, vo štvrtok (28. 9.) sa v Parku pod Pamätníkom SNP v popoludňajších hodinách bude konať otvorený korčuliarsky tréning pre deti a mládež. V rovnaký deň sa v areáli ZŠ s MŠ na Radvanskej ulici uskutoční aj tradičná chodecká liga pre všetkých žiakov ZŠ.



"V predposledný deň organizujeme pre všetkých žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl plaveckú štafetu na banskobystrických Štiavničkách. Do Európskeho týždňa športu sa môžu zapojiť aj zamestnanci mestského úradu, pre ktorých sme pripravili sedemdňovú krokomerovú výzvu o najvyšší denný počet krokov," dodala Dana Cibuľková z oddelenia športu.