Do evidencie pamätihodností Prešova pribudol historický trolejbus

Prešov 6. novembra (TASR) - Do evidencie pamätihodností mesta Prešov pribudol trolejbus Škoda 14 TrM č. 123. Na ostatnom rokovaní schválili mestskí poslanci občiansky návrh na jeho zápis do spomenutej evidencie. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.



Ako povedal, týmto krokom získal nielen DPMP, ale aj mesto svoj prvý historický trolejbus. Je aktuálne posledným trolejbusom klasickej konštrukcie, teda nie je nízkopodlažný.



"Aj napriek tomu, že trolejbusová doprava píše v Prešove svoju históriu už 61. rok, doposiaľ nebol uchovaný žiaden historický trolejbus, ktorý by súčasným a budúcim generáciám pripomínal prvé desaťročia fungovania trolejbusovej dopravy v Prešove. Sme preto radi, že posun nastal aj týmto smerom a aktuálne sa usilujeme o zachovanie trolejbusu č. 123 na jeho neskoršie múzejné účely. Veríme, že tento kus bude prvým pilierom zbierky historických vozidiel DPMP," priblížil Tomek.



Spomenutý trolejbus bol vyrobený v roku 2001 a momentálne je posledným zástupcom svojho druhu vo vozidlovom parku DPMP. V pravidelnej premávke nie je využívaný od apríla 2021. Je však naďalej využívaný na technické účely a na príležitostné nostalgické jazdy.



"Dôležitú rolu zohral napríklad pri oslave 60. výročia trolejbusovej dopravy v Prešove v máji minulého roka, keď sa zhostil úlohy historického trolejbusu na nostalgickej linke č. 60. Na jar tohto roku sa zasa objavil v pripravovanom filme Vojna policajtov, kde si zahral úlohu 'náhodného okoloidúceho' pri policajnej naháňačke v centre mesta," doplnil Tomek.



Trolejbusy typu 14 TrM premávali v prešovských uliciach od roku 1982 do roku 2021. "Do pamäte mesta a obyvateľov sa zapísali hrubým písmom, je preto našou povinnosťou pristupovať k tomuto dedičstvu zodpovedne," dodal Tomek.