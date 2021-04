Do fondu michalovskej knižnice pribudlo viac ako 1600 kníh

Michalovce 6. apríla (TASR) – Do fondu Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického (ZKGZ) v Michalovciach pribudlo v uplynulých mesiacoch 1674 nových kníh. Svoju ponuku mohlo kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja rozšíriť vďaka dotácii Fondu na podporu umenia (FPU) vo výške 18.000 eur. Ako pre TASR uviedla riaditeľka knižnice Alena Vasiľová, nové tituly pribudli do všetkých pobočiek i oddelení knižnice.



"Najviac kníh bolo zakúpených z beletrie pre dospelých, potom nasledovala náučná literatúra pre dospelých a detská literatúra," priblížila s tým, že nové knihy je možné vypožičať si v centrálnej budove knižnice, ako aj v jej štyroch pobočkách na území mesta. Knižné tituly nakupovala knižnica postupne, od júla 2020 do tohtoročného marca, pričom vlani minula z dotácie FPU takmer 6800 eur, tento rok ďalších 11.200 eur.



Ako tiež Vasiľová uviedla, i napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu záujem o služby knižnice zo strany verejnosti stále pretrváva. "Podarilo sa nám udržať stav našich výpožičiek na úrovni roka 2018, ale zaznamenali sme pokles hlavne detských čitateľov takmer o 200," doplnila.