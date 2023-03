Do funkcie starostky v Domadiciach sa vrátila Antónia Foltánová

Domadice 27. marca (TASR) – Starostkou Domadíc v okrese Levice sa stala Antónia Foltánová (Hlas–SD). Do funkcie ju zvolili obyvatelia v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Foltánová viedla obec aj v predchádzajúcom volebnom období. Z celkového počtu 201 zapísaných voličov odovzdalo v doplňujúcich voľbách platný hlas 53 voličov, volebná účasť dosiahla 26,86 percenta. Foltánová bola jedinou kandidátkou na funkciu starostu. V októbrových voľbách do samosprávy nebol zaevidovaný ani jeden uchádzač o post starostu Domadíc.