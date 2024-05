Do galérie košickej Historickej radnice pribudol portrét L. Tosta

Košice 26. mája (TASR) - Do portrétnej galérie Historickej radnice v Košiciach pribudol portrét mešťanostu Lászlóa Tosta, ktorý dopĺňa obrazy znázorňujúce košických primátorov a mešťanostov. Ako informuje magistrát na svojej stránke, obraz, ktorý vznikol na objednávku mesta, bol desaťročia považovaný za nezvestný, respektíve zničený.



László Tost bol prvým mužom mesta v rokoch 1938 – 1939, keď Košice po viedenskej arbitráži spolu s ďalším územím na juhu Slovenska pripadli Maďarsku.



Olejomaľbu, ktorú vytvoril Elemír Halász-Hradil, si mesto nikdy neprevzalo. Po dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti zamestnanci Východoslovenskej galérie (VSG) vypátrali obraz v Prahe u maliarovho vnuka.



Portrét v roku 2023 zakúpili od rodiny Halászovcov do zbierkového fondu VSG. "Vďaka ochote galérie je toto dielo inštalované v portrétnej galérii Historickej radnice. Obraz sa tak 85 rokov po skončení sa politickej misie Lászlóa Tosta v Košiciach vrátil na miesto, pre ktoré bol pôvodne určený," uviedlo mesto.



Maliar v ľavom hornom rohu obrazu umiestnil výrez - okno do exteriéru, kde je vidieť dominantu Košíc Dóm sv. Alžbety. V pravej ruke drží Tost pečať mesta, za ním na stole je kľúč a listina. Spodná časť kompozície je lemovaná rímsou s erbom mesta a nápisom.



Primátor Košíc Jaroslav Polaček počas slávnostného odhalenia Tostovho portrétu zdôraznil význam pripomínania si osobností, ktoré formovali históriu a identitu mesta. "Významne sa zapísal do histórie nielen vďaka výstavbe Tostovho paláca, ale aj svojou odvahou pomáhať židovskému obyvateľstvu Košíc pred deportáciou. Za svoju odvahu zaplatil životom. Jeho portrét je viac než len umeleckým dielom, je symbolom odvahy, morálnej integrity a ľudskosti," uviedol.