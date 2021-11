Do hlavného mesta dorazil pôvodný mobiliár Lekárne u Salvatora

Bratislava 7. novembra (TASR) - Originálny mobiliár bratislavskej Lekárne u Salvatora, ktorý kúpilo hlavné mesto za takmer milión eur od súkromného zberateľa z Nového Mesta nad Váhom, je už späť v Bratislave. S jeho sťahovaním do depozitára na bratislavskom Primaciálnom námestí pomáhali aj reštaurátori a kustód Múzea mesta Bratislavy. Spolupracovali pritom aj s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave.



"Postup demontáže bol technicky náročný, pričom celý presun trval sedem dní. Ťažká mramorová doska stola, šesť levov, ktoré ju podopierajú, a lavabo (umývadlo) z pieskovca vyžadovali dôkladnú prípravu a opatrnú manipuláciu," priblížilo bratislavské mestské múzeum na sociálnej sieti. Pripravuje taktiež dokumentáciu, ktorá poslúži pri opätovnom zložení historického mobiliára v budove Lekárne u Salvatora. "Tam bude umiestnený po rekonštrukcii budovy," spresnilo múzeum.



Originálny mobiliár Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v hlavnom meste tam bol od vzniku budovy v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavy. Skončil nakoniec u súkromného zberateľa v Novom Meste nad Váhom. Ten sa s hlavným mestom dohodol na predaji mobiliára za 990.000 eur bez DPH.



Kúpu odôvodnil magistrát tým, že chce prinavrátiť do budovy Lekárne u Salvatora, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a minulý rok ju nadobudlo mesto zámenou do svojho výlučného vlastníctva, pôvodný mobiliár a tiež pôvodnú funkciu lekárne.



Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora. Múzeum mesta Bratislavy tvrdí, že mobiliár má nevyčísliteľnú historickú aj pamiatkovú hodnotu nielen v domácom, ale aj celosvetovom kontexte.