Do hlavného mesta sa opäť vrátia Bratislavské fašiangy
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Do hlavného mesta sa opäť vrátia Bratislavské fašiangy. Slávnosť zábavy, tanca a masiek si budú môcť obyvatelia i návštevníci užiť v sobotu (7. 2.). Chýbať nebude ani tradičný fašiangový sprievod či hudobno-pohybový program. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré podujatie spolu s partnermi organizuje.
„Fašiangy od nepamäti prepájali ľudovú zábavu s hodovaním, vybočením z každodennej jednotvárnosti a potešením zo spoločne stráveného času, pričom nesmela chýbať živá hudba a veselie. Bratislavské fašiangy sú pozvánkou pre všetkých vrátiť sa do bezstarostných detských čias. Tešíme sa na medzinárodnú účasť vo fašiangovom sprievode a tradičné masky z rôznych kútov sveta,“ skonštatovala Bleho Francúzová.
Jednodňový festival sa začne o 9.00 h na Hlavnom námestí, kde sa predstavia viaceré detské súbory, na workshope sa naučia záujemcovia o tanci v maske, Medzinárodné fašiangy priblížia tradície od Mexika po Indiu. Na Františkánskom námestí vznikne zóna performatívneho umenia s hudobno-pohybovým programom vrátane cirkusu či bubeníckeho workshopu. Chýbať nebude ani program pre deti.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bude Veľký fašiangový sprievod, ktorý vyrazí z Hlavného námestia o 17.00 h na Hviezdoslavovo námestie a pokračovať bude cez Ventúrsku a Michalskú ulicu a Námestie SNP späť na Hlavné námestie. Tohtoročným symbolom sprievodu bude Biely had, symbolizujúci ochranu a hojnosť. Sprievod sa opäť rozrastie a prinesie medzinárodný presah zapojením viacerých ambasád a komunít.
Prípravy na fašiangový sprievod sa začnú už týždeň pred podujatím, teda 31. januára. V priestoroch Novej Cvernovky bude viachodinový kolektívny workshop, kde sa bude tvoriť symbol tohtoročných fašiangov. Možnosť vyrobiť si vlastnú tekuánsku masku ponúkne Múzeum mesta Bratislavy počas dvojfázového workshopu tradičných mexických masiek. Tí, ktorí sa nestihnú prihlásiť, si budú môcť vyrobiť tradičnú fašiangovú masku v múzeu aj v deň festivalu. Tvorivé dielne na výrobu textilných masiek spolu s ukážkovými hodinami francúzštiny ponúkne vtedy Francúzsky inštitút.
