Do hlavného mesta sa v sobotu opäť vrátia Bratislavské fašiangy

Bratislava 24. februára (TASR) - Do hlavného mesta sa v sobotu (1. 3.) vrátia Bratislavské fašiangy. Tradičný sviatok v modernom prevedení si budú môcť obyvatelia i návštevníci opäť užiť vo fašiangovom sprievode, chýbať nebude ani tanečná a hudobná veselica. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré podujatie organizuje.



"Som rád, že sa opäť podarilo pripraviť Bratislavské fašiangy, podujatie, ktoré rozveselí naše mesto fašiangovými aktivitami. Nech je to čas zábavy, radosti a veselosti. A verím, že v tejto tradícii, ktorá je pripomenutím starých zvykov, ale tiež oslavou rozmanitosti a spájaním komunít, budeme pokračovať," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Jednodňový festival sa začne o 10.00 h detským programom na Námestí Nežnej revolúcie. Pripravená je tanečná škola ľudových tancov, divadelné predstavenie s maňuškami či interaktívny koncert s náučnými pesničkami. V Starej tržnici si budú môcť deti i rodičia vyrobiť fašiangové masky, nechať zapliesť vrkoče i pomaľovať tvár. Špeciálne pre túto príležitosť vznikla tiež interaktívna inštalácia na vytvorenie digitálnej masky pre všetky vekové kategórie.



Pestrosť mesta, jeho multikultúrnosť i vzťah obyvateľov k miestnym zvykom opäť pripomenie Fašiangový sprievod. Podľa organizátorov sú vítané "masky od výmyslu sveta, transparenty či tanečné i divadelné zoskupenia". Zraz bude na Hviezdoslavovom námestí, odkiaľ sprievod o 17.00 h vyrazí cez Panskú, Strakovú, Rybné a Rudnayovo námestie, Ventúrsku, Michalskú a Zámočnícku ulicu, Františkánske, Hlavné a Primaciálne námestie, Klobučnícku ulicu a Námestie Nežnej revolúcie. Pohybovo znevýhodnení môžu využiť kratšiu verziu trasy.



Z exteriéru sa fašiangový sprievod presunie do priestorov Starej tržnice. Pripravený bude tanečný latino karneval, ukážkové lekcie štýlov salsa a samba či zábava s rockovými a tanečnými hitmi. Ocenené budú tiež najlepšie masky. Afterparty sa uskutoční v Kácečku na Kamennom námestí.



Bližšie informácie sú zverejnené na webe www.bratislavskefasiangy.sk.