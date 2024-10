Do hlavnej súťaže festivalu horských filmov postúpilo 44 snímok

Poprad 2. októbra (TASR) - Do hlavnej súťaže Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF), ktorý začína o týždeň v Poprade, postúpilo 44 snímok a Slovensko bude zastupovať deväť filmov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovala šéfka festivalu Mária Hámorová s tým, že celkovo sa prihlásilo viac ako 250 filmov. O víťazoch rozhodne medzinárodná porota v zložení Milka Raulin z Poľska, Martin Dvořáček z Českej republiky a Martin Kaňuch zo Slovenského filmového ústavu. Festival začína 9. októbra a vyvrcholí 13. októbra.



"Festival sľubuje bohatý program plný inšpirácie, adrenalínu a nevšedných zážitkov z najvyšších hôr sveta. Súťažné filmy pokrývajú široké spektrum žánrov, od dokumentov, cez horolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, horský beh, paraglajding, či portréty športovcov, až po život ľudí v horskom prostredí," priblížila Hámorová. Porota rozhodne o držiteľovi Grand Prix, ďalších piatich ocenení a udelí aj čestné ocenenie. Medzi súťažnými snímkami je napríklad aj film z Ekvádoru, najväčšie zastúpenie majú práve Slováci. "Pri prvotnom výbere rozhodoval najmä dobrý scenár a pútavý príbeh a tiež, aby téma zaujala slovenské publikum. Vlani sme mali viac filmov, pretože boli kratšie, tento rok ich je menej, ale sú dlhšie," zhodnotila Hámorová.



Súčasťou programu 32. ročníka budú aj tri besedy so známymi osobnosťami z horolezeckého sveta. Na prvej Martin Krasňanský, jeden z najlepších slovenských lezcov, odprezentuje slovenskú expedíciu Karakoram - Trango Tower. Beseda so Zoltánom Zolom Demjánom ponesie názov Zlatý rok zlatej éry a je zameraná na prelomové horolezecké úspechy z roku 1984, kedy dosiahli horolezci z bývalého Československa viacero významných prvenstiev. "Tretia beseda bude s Danielou a Robertom Jasperovcami pod názvom Eiger - náš život. Robert Jasper strávil viac ako 365 dní v slávnej severnej stene Eigeru a zrealizoval množstvo prvovýstupov," dodala Hámorová.



Premietanie jednotlivých filmových blokov sa bude okrem Popradu opäť konať aj v kinách v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku, pripravené sú aj špeciálne pásma pre školy. V priestoroch mestského úradu v Poprade môžu návštevníci vidieť aj sprievodné výstavy - Čaro návratov od Ladislava Janigu a Expedícia Himaláje '84 - Sagarmatha od Vladimíra Launera. Bližšie informácie o programe a predaji vstupeniek nájdu záujemcovia na stránke www.mfhf.sk.