Do Hodiny Zeme sa cez víkend zapojí aj Rimavská Sobota

Rimavská Sobota 25. marca (TASR) – Do tohtoročnej Hodiny Zeme, ktorá je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien, sa v sobotu 27. marca od 20.30 h do 21.30 h zapojí i mesto Rimavská Sobota. Samospráva o tom informuje na svojej internetovej stránke.



„Mesto sa zapojí do kampane v tomto roku zhasnutím 111 svetelných bodov verejného osvetlenia na Ulici L. Svobodu – 39 svetelných bodov, v lokalite Kurinec – 38 svetelných bodov, a Včelinec – 34 svetelných bodov,“ konkretizuje samospráva.



Na účasť zároveň vyzýva aj svojich obyvateľov. „Stačí, keď symbolicky vypnete na 60 minút osvetlenie vo svojom byte, kancelárii či inom zariadení, a pridáte sa k miliarde ľudí na celom svete,“ dodáva mesto.