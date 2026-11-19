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Do Horehronského múzea v Brezne opäť zavítajú tajuplné bytosti
Pre školské a iné záujmové skupiny sú vyhradené termíny na objednávku od 24. novembra do 4. decembra. Súčasťou podujatia sú tvorivé dielne.
Autor TASR
Brezno 19. novembra (TASR) - Len počas dvoch dní, 28. novembra a 5. decembra, si verejnosť môže prísť do Horehronského múzea v Brezne pozrieť známu zážitkovú prehliadku sveta nadprirodzených bytostí, ktorým predkovia pripisovali magickú silu a schopnosť ovplyvňovať ich životy, pod názvom Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Predlžujúce sa noci, postupné ubúdanie denného svetla a dlhé zimné večery, to bolo v minulosti to správne obdobie na zvýšenú aktivitu nepriaznivých síl. Opäť sme pripravili zážitkovú a pôsobivú aktivitu v hlavnej úlohe s tajuplnými bytosťami. Trinásť figurín a viac ako 120 zbierkových predmetov, podporených audio technikou, spolu so zvukovými efektmi a s odborným výkladom návštevníkov zavedie do zabudnutého sveta bytostí, ktoré boli kedysi súčasťou života a duchovnej kultúry Horehroncov. Verili v ich existenciu, magickú silu a možnosť negatívne alebo pozitívne ovplyvniť ich životy. Bytostiam pripisovali konanie súvisiace s prírodnými javmi,“ priblížila Škorváneková.
Pre školské a iné záujmové skupiny sú vyhradené termíny na objednávku od 24. novembra do 4. decembra. Súčasťou podujatia sú tvorivé dielne.
„Predlžujúce sa noci, postupné ubúdanie denného svetla a dlhé zimné večery, to bolo v minulosti to správne obdobie na zvýšenú aktivitu nepriaznivých síl. Opäť sme pripravili zážitkovú a pôsobivú aktivitu v hlavnej úlohe s tajuplnými bytosťami. Trinásť figurín a viac ako 120 zbierkových predmetov, podporených audio technikou, spolu so zvukovými efektmi a s odborným výkladom návštevníkov zavedie do zabudnutého sveta bytostí, ktoré boli kedysi súčasťou života a duchovnej kultúry Horehroncov. Verili v ich existenciu, magickú silu a možnosť negatívne alebo pozitívne ovplyvniť ich životy. Bytostiam pripisovali konanie súvisiace s prírodnými javmi,“ priblížila Škorváneková.
Pre školské a iné záujmové skupiny sú vyhradené termíny na objednávku od 24. novembra do 4. decembra. Súčasťou podujatia sú tvorivé dielne.