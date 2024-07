Do integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji pribudnú okresy

Žilina 31. júla (TASR) - Do Integrovaného dopravného systému (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa od štvrtka 1. augusta zapoja ďalšie dva okresy. IDS, ktorého súčasťou sú aj vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), tak po okresoch Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto bude pokrývať aj okresy Martin a Turčianske Teplice. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Pripomenul, že IDS prináša zjednodušené cestovanie vďaka jedinému prestupnému lístku na rôzne druhy verejnej osobnej dopravy. IDS ŽSK bude zahŕňať aj novú mestskú zónu, ktorá pokrýva mesto Martin a priľahlé obce, tiež budú integrované mestá Vrútky, Turčianske Teplice a Turany.



"Sme veľmi radi, že tieto mestá budú od 1. augusta zahrnuté do Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja. Ide o dôležitý krok k zlepšeniu dopravnej dostupnosti a komfortu pre našich cestujúcich v regióne Turiec. Veríme, že prispeje k rozvoju celého Žilinského kraja," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Po rozšírení budú do IDS ŽSK zapojené popri doterajších piatich železničných linkách na Považí a Kysuciach aj ďalšie tri linky v Turci. "Sú to linky Vrútky - Martin - Turčianske Teplice - Horná Štubňa, Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej a Horná Štubňa - Turček. Na všetkých troch linkách ide o vlaky kategórie Os," dodal hovorca ZSSK.