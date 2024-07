Do Integrovaného dopravného systému zapoja od 1. augusta aj Turiec

Žilina 30. júla (TASR) - Ďalším regiónom, ktorý bude zapojený do Integrovaného dopravného systému (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), sa stane Turiec. Na utorkovom stretnutí s novinármi o tom informoval konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja Richard Staškovan. Spustenie systému v turčianskom regióne je naplánované na 1. augusta.



IDS ŽSK aktuálne pôsobí v regióne Žiliny, Rajeckej doliny, Bytčianska, Kysúc a Terchovskej doliny. "Od 1. augusta začleňujeme do IDS región Turca a samotné mesto Martin. Aj v tomto regióne si tak cestujúci budú môcť nakupovať spoločné cestovné lístky pre všetky módy verejnej dopravy. Ľudia môžu cestovať jednoduchšie a časové lístky samozrejme prinášajú so sebou aj úspory," uviedol Staškovan.



Doplnil, že v turčianskom regióne sa novým partnerom IDS stal Dopravný podnik mesta Martin. "Integráciou v Martine dochádza k zavedeniu časovej tarify. Doteraz tu boli ľudia zvyknutí na nákup jednorazových prestupných lístkov, po novom sú tu zavedené 60-minútové jednorazové časové lístky," upozornil Staškovan.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je pre krajskú samosprávu dôležité, aby verejná doprava bola čo najviac využívaná. "Nábehy pri integrácii sú trochu boľavé, lebo musia pochopiť zmenu systému fungovania verejnej dopravy, ale keď prídu na to, aké lístky sú pre nich vhodné, tak vedia z toho získať dobré benefity," poznamenala Jurinová.



Na zapojenie do IDS ešte v Žilinskom kraji čakajú regióny Oravy a Liptova. "V roku 2025 by sme radi spustili integráciu aj zvyšných dvoch regiónov v našom kraji. Budeme sa snažiť, aby sa tak stalo už od januára, ale všetko bude závisieť od priebehu rokovaní hlavne so železničným dopravcom," dodala predsedníčka ŽSK.