Do Integrovanej dopravy Žilinského kraja sa zapojí i Trenčiansky kraj

Žilina 25. novembra (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa od budúceho roka rozšíri o Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a mesto Trenčín. Obe samosprávy vstúpia do spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja (ID ŽK). Nových spoločníkov, zvýšenie základného imania, zmenu výšky vkladov, ako i nový názov firmy Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja schválili žilinskí krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Zapojenie sa TSK a mesta Trenčín do ID ŽK prinesie pravidelnú taktovú dopravu, vytvorenie zónovej tarify, získanie know-how v rámci existujúceho ID ŽK, zrýchlenie autobusovej dopravy, efektívnejšie vynakladanie nákladov, koordináciu so železničnou dopravou a mestskou hromadnou dopravou (MHD) v mestách," ozrejmil ŽSK v materiáli.



Zámer podľa neho ponúkne aj vytvorenie garantovaných nadväzností medzi rôznymi druhmi dopravy, vyššiu váhu a silu organizátora vzhľadom na veľkosť integrovaného územia k ostatným inštitúciám, silnú vyjednávaciu pozíciu voči zmluvným dopravcom, nové smart technologické riešenia v hromadnej doprave, nové prehľadnejšie a taktové cestovné poriadky, vlastné dispečerské riadenie, možnosť podielu na existujúcom výnose existujúceho subjektu ID ŽK a z dlhodobého hľadiska aj viac cestujúcich v prostriedkoch hromadnej dopravy i zníženie individuálnej dopravy na úkor hromadnej dopravy.



ID ŽK založili spoločne so ŽSK s obchodným podielom vo výške 65 percent a mesto Žilina s podielom vo výške 35 percent. Ostatné mestá v ŽSK, ktoré prevádzkujú MHD, sa do ID ŽK pripojili na základe podpísanej zmluvy o spolupráci.



ŽSK bude mať po pripojení oboch samospráv z Trenčianskeho kraja obchodný podiel vo výške 35 percent, TSK vo výške 35 percent, mesto Žilina vo výške 15 percent a mesto Trenčín vo výške 15 percent. "V najbližšom období budú taktiež riešené personálne otázky týkajúce sa druhého konateľa spoločnosti, ktorého nominuje TSK, ako aj počet potrebných dopravných technológov. Taktiež je plánovaná pobočka IDS v Trenčíne," dodal ŽSK.



Spoločnosť má na starosti správu IDS, do ktorého je okrem autobusových dopravcov zapojená i Železničná spoločnosť Slovensko.