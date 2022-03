Do jarného upratovania mesta Prievidza sa môžu zapojiť i obyvatelia

Prievidza 15. marca (TASR) - Samospráva Prievidze opäť pripravuje jarné upratovanie mesta. Akciu naplánovala na 9. apríla a zapojiť sa do nej budú môcť obyvatelia, podnikatelia i prevádzkovatelia podnikov. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Do upratovania, ktoré organizuje mesto, sa bude môcť verejnosť zapojiť od 8.00 do 13.00 h. "Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy musia obyvatelia nahlásiť na ich zelenú linku," priblížil Ďureje.



Služba sa podľa neho týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. "Zapojených obyvateľov chceme tiež upozorniť na to, aby nezmiešavali trávu z vyhrabávania so zmesovým komunálnym odpadom," dodal.