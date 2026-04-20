Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach, skončil v nemocnici
Od začiatku roka evidujú bratislavskí policajti 48 dopravných nehôd s účasťou chodca.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Po rannej zrážke s električkou previezli záchranári v pondelok 16-ročného chodca s poranením hlavy do nemocnice. Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach na križovatke Jasovskej ulice a Jantárovej cesty. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„V tejto súvislosti opäť pripomíname chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov,“ pripomenul Pecek.
Ako doplnil, električka má oproti auta dlhšiu brzdnú dráhu a vodič nemá okrem brzdenia inú možnosť na zabránenie zrážky. „Pri prechádzaní cez električkovú trať buďte nanajvýš pozorní. V čase prechádzania cez vozovku, respektíve električkovú trať nepoužívajte mobilný telefón, nepočúvajte hudbu cez slúchadlá, čo značne obmedzuje vnímanie okolia a vždy sa poriadne presvedčte, či cez vozovku môžete bezpečne prejsť,“ vyzval hovorca.
Pecek dodal, že od začiatku roka evidujú bratislavskí policajti 48 dopravných nehôd s účasťou chodca. Každú štvrtú zavinil chodec. Päť nehôd malo tragické následky.
