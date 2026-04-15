Do jesennej výzvy Sadíme budúcnosť sa dá prihlásiť do 15. júna
Autor TASR
Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Neziskové organizácie, školy, samosprávy, komunitné iniciatívy aj aktívne skupiny občanov majú opäť príležitosť získať podporu na výsadbu stromov v programe Sadíme budúcnosť. Jesenná grantová výzva ponúka finančné prostriedky na komunitné projekty, ktoré prepájajú ľudí a prinášajú krajine novú zeleň. Žiadosti je možné podávať do 15. júna. TASR o tom v stredu informovala projektová manažérka z banskobystrickej Nadácie Ekopolis Daniela Mrázová.
V rámci aktuálnej výzvy plánuje nadácia podporiť 15 až 20 projektov, pričom na jesenné výsadby má ambíciu rozdeliť viac ako 40.000 eur.
„Stromy dnes nesadíme len pre krajinu, ale i pre ľudí, ktorí v nej žijú. Každá výsadba je moment, keď sa ľudia stretnú, spoja a urobia niečo, čo má zmysel pre budúcnosť. Práve v tom je sila tejto iniciatívy, v malých komunitných krokoch, ktoré spolu vytvárajú veľkú zmenu,“ zdôraznila Mrázová.
O grant je možné požiadať výhradne prostredníctvom elektronického formulára. Podrobné podmienky výzvy sú uvedené na webovej stránke iniciatívy. O podporených projektoch rozhodne odborná komisia a výsledky budú známe koncom leta.
Ako Mrázová pripomenula, v tomto roku ide už o druhú grantovú výzvu programu Sadíme budúcnosť. V rámci prvej, jarnej výzvy získalo podporu 17 komunitných projektov a aktuálne už prebiehajú výsadby po celom Slovensku. Celkovo bolo prerozdelených viac ako 41.000 eur. Smerovali na výsadbu ovocných sadov v obciach, školských areáloch i komunitných záhradách, a tiež na zakladanie a obnovu stromoradí.
