Do kampane Do práce na bicykli je zapojených takmer 800 Martinčanov

Martin 11. júna (TASR) - Mesto Martin sa aj tento rok zapojilo do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. V aktuálnom ročníku súťaží v Martine 787 jednotlivcov združených v 225 tímoch. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



Podľa primátora Jána Danka nie je kampaň Do práce na bicykli len o kilometroch, ale aj o zmene myslenia. „Každý, kto sa rozhodne ísť do práce na bicykli alebo pešo, prispieva k čistejšiemu ovzdušiu, menšej dopravnej záťaži a zdravšiemu životu. Zároveň ukazuje, že aj malá zmena v dennej rutine môže mať veľký vplyv,“ uviedol Danko.



Martin dlhodobo patrí k najúspešnejším samosprávam v rámci kampane a počas všetkých doterajších ročníkov sa mu podarilo získať prvenstvo. Minulý rok v rámci projektu súťažilo 876 Martinčanov v 258 tímoch. Spolu najazdili viac ako 95.000 kilometrov.