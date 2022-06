Do kampane Do práce na bicykli sa v Trnavskom kraji zapojí 12 tímov

Trenčín 2. júna (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa aj tento rok zapojí do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Za trenčiansku krajskú samosprávu bude v tomto ročníku jazdiť 12 tímov a 46 zamestnancov. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Matej Plánek.



Cyklokoordinátor TSK Ondrej Repka sa do kampane zapojí po prvý raz. "Do práce chodím na bicykli počas celého roka, keďže to mám päť kilometrov. Bicykel považujem za rýchly a ekologický spôsob dopravy. Odporúčam ľuďom, aby ho aj oni využívali a odľahčili tak dopravu vo svojom okolí," povedal Repka.



Do celonárodnej kampane sa tento rok za TSK podľa jeho predsedu Jaroslava Bašku zapojí rekordný počet tímov. "Vo veľkej miere sú využívané aj cyklotrasy vybudované TSK, len počas minulého roka sa po cyklotrase vedúcej z Trenčína do Nemšovej previezlo takmer 231.000 cyklistov," priblížil Baška.



Kampaň prišiel v stredu (1. 6.) už tradične do Trenčína otvoriť aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Vyzdvihol, že krajská samospráva tento rok odštartovala súťaž spojením staršej generácie s tou mladšou. "Práve pre nich kraj buduje bezpečné cyklotrasy a zároveň im svojou aktivitou ide príkladom. Heslom tohtoročnej kampane je Zmenu máme na dosah ruky. Neznamená to, že musíme okamžite z áut presadnúť na bicykle, kolobežky či do verejnej osobnej dopravy, ale môžeme o tom aspoň začať uvažovať," dodal Klučka.