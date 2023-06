Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Banskobystrickom kraji zapojilo 914 ľudí

Banská Bystrica 30. júna (TASR) - Do kampane Týždeň dobrovoľníctva sa v Banskobystrickom kraji zapojilo 914 ľudí. Pomáhali so skrášľovaním okolia škôl, úpravou prírodného cintorína a kosili aj záhrady. TASR o tom informovala koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva 2023 pre Banskobystrický kraj Lucia Rossová.



Ako doplnila, zobrali tiež seniorov na prechádzku alebo si s nimi zašportovali. Rôznym organizáciám pomohli s tvorbou metodických pomôcok, organizovaním veľkého podujatia v parku, vyrábali šperky či paletové sedenia v komunitných centrách. "Upratovali priestory na terapie, ale aj kultúrne domy. Prihlásených aktivít bol sto a boli rozmanité," objasnila s tým, že spolu odpracovali v kraji viac ako 2500 hodín.



Dodala, že súčasťou Týždňa dobrovoľníctva boli aj sprievodné podujatia. Verejnosť mala možnosť navštíviť rôzne dni otvorených dverí a komunitné raňajky. Takisto pikniky, ktorých cieľom bolo potenciálnych dobrovoľníkov motivovať a nasmerovať v ich činnosti. "Pre mnohých a mnohé sú práve aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva štartérom, keď sa rozhodnú, že vo vybranej komunite či organizácii ostanú pomáhať dlhodobejšie. Tešili sme sa návštevám a pomoci od škôl," spomenula.



Týždeň dobrovoľníctva, ktorý odštartovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými centrami 23. júna, trval do 29. júna. Pre verejnosť bolo naprieč celým Slovenskom pripravených viac ako 600 aktivít od vyše 300 organizácií. Bol to o 15. ročník celoslovenskej kampane a jeho heslo je Začnime leto dobrom. V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo pre dobrovoľníkov pripravených viac ako 100 aktivít vo viacerých mestách. "Spolu sa zapojilo 6469 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 25.180 dobrovoľníckych hodín," uzavrela Rossová.