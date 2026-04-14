< sekcia Regióny
Do kampane Uniforma spája sa zapojilo 1433 darcov krvi
Autor TASR
Žilina 14. apríla (TASR) - Do druhého ročníka kampane Uniforma spája sa zapojilo 1433 darcov krvi. Kampaň vznikla vlani na pôde urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina a postupne sa rozrástla na celoslovenskú iniciatívu. Ako informovala hovorkyňa žilinskej nemocnice Zuzana Fialová, darcovia v uniformách v priebehu februára a marca odovzdali takmer 650 litrov krvi.
Najvyšší počet darcov zaznamenali odberné centrá v Poprade (605 darcov), v Trenčíne (279 darcov) a v Žiline (229 darcov). „Keď sme s touto myšlienkou začínali, netušili sme, aký silný ohlas vyvolá v radoch záchranných zložiek. Darovanie krvi sa pre mnohých stáva prirodzenou súčasťou ich služby, a to je ten najväčší zmysel celej kampane,“ uviedla sestra urgentného príjmu FNsP Žilina a iniciátorka kampane Martina Bajcárová.
Aj vďaka vysokému počtu darcov z radov záchranných zložiek sa podarilo v zimnom období udržiavať optimálne zásoby transfúznych liekov a nemocničné zariadenia boli zásobované bez obmedzení. „Počas zimy býva darcov menej a každá aktivita, ktorá pomáha stabilizovať zásoby krvi, je pre nás veľmi dôležitá. Aj vďaka kampani sa nám podarilo udržať zásoby na dobrej úrovni. Verím, že v spolupráci budeme pokračovať aj ďalej,“ skonštatoval riaditeľ Národnej transfúznej služby SR Ivan Oleár.
