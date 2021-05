Do kina sa na Zemplíne dá ísť v piatok v Michalovciach a Snine

Michalovce/Snina 20. mája (TASR) – Uvoľnenie protipandemických opatrení umožní znovuotvorenie kinosál aj na Zemplíne. Prvé premietanie na piatok 21. mája večer avizujú kiná Centrum v Michalovciach a Snine. Diváci v Humennom a Vranove nad Topľou si budú musieť počkať na prechod okresov do ružovej, respektíve oranžovej farby.



"Tento víkend zatiaľ premietame iba reprízované tituly, ale ďalší týždeň už budú premiérové filmy," uviedol pre TASR Jaroslav Németh z kina Centrum v Michalovciach. Ako doplnil, povolený počet návštevníkov kinosály budú v kine s kapacitou 431 miest regulovať už pri predaji vstupeniek do každého druhého radu, v kine tiež budú platiť prísne bezpečnostno-hygienické pravidlá.



Zoznam pravidiel zverejnilo na svojej internetovej stránke aj kino Centrum v Snine, kde sa reprízované tituly takisto začnú premietať už v piatok.



Keďže okresy Humenné a Vranov nad Topľou sú v rámci COVID semafora stále červenými okresmi, kiná v okresných mestách ostávajú aj naďalej uzavreté. "Oficiálne môžeme organizovať filmové predstavenia, ale za takých podmienok, že je to neúnosné," vyjadril sa pre TASR Ľudovít Gazda z kina Mladosť vo Vranove nad Topľou.



Poukázal pritom najmä na vylúčenie detí do 12 rokov z účasti na kultúrnych akciách, ktoré podľa neho tvoria väčšinu divákov. Ako doplnila Marta Helemíková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Humennom prevádzkujúceho kino Fajn, problémom je aj povinnosť zariadenia v červenom okrese uchovávať osobné údaje návštevníkov, považuje to za nereálne.



Kým v Humennom sa budú rozhodovať, ako s prevádzkou kina postupovať po prechode okresu do ružovej fázy, vranovské kino avizuje prvé premietanie až v oranžovej fáze.