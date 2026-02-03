< sekcia Regióny
Do knižnice Liptovského múzea pribudla literatúra
Z verejných zdrojov podporil nákup odbornej literatúry Fond na podporu umenia vo výške 2000 eur spolu so zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom v hodnote 230 eur.
Autor TASR
Ružomberok 3. februára (TASR) - Do knižnice Liptovského múzea v Ružomberku pribudlo viac ako 80 nových titulov odbornej literatúry z oblasti histórie, archeológie, architektúry, flóry, fauny či psychológie. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
„Rozšírením knižničného fondu reagujeme na potreby odbornej a laickej verejnosti, ako aj na požiadavky našich pracovníkov. Chceme tak vytvárať lepšie podmienky na výskum, štúdium a poznávanie regionálnej histórie či kultúrneho dedičstva,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
Do bibliotéky múzea pribudli aj tituly, ktoré sú v obchodoch ťažšie dostupné. „Za všetky spomeniem knihu z roku 2015 od historika Ferdinanda Uličného: Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Za vzácnosť považujeme tiež encyklopédiu architektúry v Európe od antiky až po súčasnosť od W. Kocha z roku 1998,“ priblížila knihovníčka Liptovského múzea Jana Saganová. Dejiny Liptova budú môcť čitatelia skúmať vďaka zakúpeniu publikácií od lokálneho vydavateľstva historikov.
Z verejných zdrojov podporil nákup odbornej literatúry Fond na podporu umenia vo výške 2000 eur spolu so zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom v hodnote 230 eur. „Vďaka tejto spolupráci sa nám už tretíkrát podarilo rozšíriť knižničnú ponuku múzea. Pomáha nám to budovať náš literárny fond systematicky a koncepčne, čo má dlhodobý prínos pre odbornú prácu múzea aj verejnosť,“ dodala projektová manažérka Liptovského múzea Marta Rusnáková.
Múzejná bibliotéka je špecializovanou knižnicou, ktorú tvorí viac ako 23.000 zväzkov. Jej základy boli položené zároveň s budovaním sídelnej budovy múzea v Ružomberku. „Záujemcom o štúdium v knižnici odporúčame z dôvodu rekonštrukcie sídelnej budovy telefonickú alebo e-mailovú rezerváciu termínu,“ upozornili z múzea.
